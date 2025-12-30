Secondo l'agenzia ABNA, citando la TASS, Dmitry Medvedev ha scritto su X: "Volodymyr Zelensky sta cercando di far fallire il processo di risoluzione del conflitto. Lui vuole la guerra. D'ora in poi, sarà costretto a nascondersi fino alla fine della sua misera vita."

Queste dichiarazioni seguono l'annuncio del ministro degli Esteri Sergey Lavrov riguardo a un attacco "terroristico" effettuato dall'Ucraina con 91 droni contro la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. La portavoce Maria Zakharova ha promesso ritorsioni per l'accaduto. L'attacco è avvenuto nonostante il clima di speranza per la pace seguito all'incontro tra Zelensky e Donald Trump. Alcuni funzionari russi hanno accusato Londra di essere coinvolta nell'operazione.