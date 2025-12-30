  1. Home
Funzionario della sicurezza russa: "Zelensky dovrà vivere in clandestinità per il resto della sua vita"

30 dicembre 2025 - 14:09
Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha dichiarato che il presidente ucraino dovrà vivere nascosto per il resto dei suoi giorni.

Secondo l'agenzia ABNA, citando la TASS, Dmitry Medvedev ha scritto su X: "Volodymyr Zelensky sta cercando di far fallire il processo di risoluzione del conflitto. Lui vuole la guerra. D'ora in poi, sarà costretto a nascondersi fino alla fine della sua misera vita."

Queste dichiarazioni seguono l'annuncio del ministro degli Esteri Sergey Lavrov riguardo a un attacco "terroristico" effettuato dall'Ucraina con 91 droni contro la residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. La portavoce Maria Zakharova ha promesso ritorsioni per l'accaduto. L'attacco è avvenuto nonostante il clima di speranza per la pace seguito all'incontro tra Zelensky e Donald Trump. Alcuni funzionari russi hanno accusato Londra di essere coinvolta nell'operazione.

