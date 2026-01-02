Incursioni dei militari del regime sionista in varie zone della Cisgiordania

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Palestine Today, all'alba di oggi i militari israeliani hanno fatto irruzione in diverse città e villaggi della Cisgiordania. Fonti palestinesi hanno dichiarato che le truppe israeliane hanno attaccato Bal'a, a est di Tulkarem. Contemporaneamente, fonti locali hanno riferito l'ingresso delle forze occupanti a Halhul, a nord di Hebron.

Inoltre, le forze di occupazione hanno sequestrato un'ambulanza appartenente alla Mezzaluna Rossa Palestinese a Jenin. Durante l'incursione a Halhul, le truppe hanno fatto irruzione in un'abitazione e perquisito diverse altre case. Nel frattempo, i militari israeliani hanno invaso anche Dura, a sud di Hebron.

Fonti locali hanno riferito che, durante l'attacco a Halhul, i militari del regime sionista hanno utilizzato granate assordanti e che le operazioni di incursione e perquisizione delle case sono tuttora in corso.