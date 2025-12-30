  1. Home
Sardar Abdollahi: Il regime sionista censura le statistiche dei colpi subiti

Il Comandante della Base Centrale Khatam al-Anbiya (PBUH) ha dichiarato: "Il regime sionista ha subito colpi molto duri nella guerra dei 12 giorni, ma censura il numero di vittime e l'entità dei danni subiti."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Maggiore Generale Ali Abdollahi ha incontrato le famiglie del defunto Maggiore Generale Amir Ali Hajizadeh e del Generale di Brigata Ali Babakhani.

Durante l'incontro con la famiglia del martire Hajizadeh, il Generale Abdollahi ha onorato la memoria dei martiri, affermando: "Conoscevo questo nobile martire fin dalla guerra di otto anni. Era caratterizzato da coraggio, audacia e saggezza." Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale di Hajizadeh nel potenziare le capacità missilistiche del Paese.

In un altro incontro con la famiglia del martire Babakhani, Abdollahi ha sottolineato la sconfitta del nemico sionista: "Le informazioni che abbiamo dai territori occupati indicano che il regime ha subito colpi durissimi, ma sta censurando i dati. Questi colpi hanno costretto il regime a chiedere un cessate il fuoco unilaterale."

