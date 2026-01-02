  1. Home
Il regime di Jolani afferma di aver sventato un complotto dell'ISIS per attaccare le celebrazioni di Capodanno

2 gennaio 2026 - 16:11
News ID: 1768797
Source: ABNA24
Il Ministero dell'Interno del regime di Jolani ha annunciato di aver sventato un piano del gruppo terroristico ISIS volto a colpire le celebrazioni per l'inizio del nuovo anno in diverse province siriane, in particolare nella città di Aleppo.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia ufficiale siriana (SANA), il comunicato recita: "Nel quadro dei continui sforzi per combattere il terrorismo e dopo un attento monitoraggio delle cellule terroristiche dell'ISIS, sono state ottenute informazioni sull'intenzione del gruppo di compiere attacchi suicidi contro chiese e luoghi di aggregazione civile durante le feste di Capodanno."

Il ministero ha dichiarato di aver adottato misure preventive, tra cui il rafforzamento della protezione attorno alle chiese e l'istituzione di posti di blocco. Il comunicato aggiunge che durante un controllo nel distretto di Bab al-Faraj ad Aleppo, un membro delle forze di sicurezza è rimasto ucciso in uno scontro con un terrorista dell'ISIS, il quale si è poi fatto esplodere ferendo altri due agenti.

