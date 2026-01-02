Il regime di Jolani afferma di aver sventato un complotto dell'ISIS per attaccare le celebrazioni di Capodanno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia ufficiale siriana (SANA), il comunicato recita: "Nel quadro dei continui sforzi per combattere il terrorismo e dopo un attento monitoraggio delle cellule terroristiche dell'ISIS, sono state ottenute informazioni sull'intenzione del gruppo di compiere attacchi suicidi contro chiese e luoghi di aggregazione civile durante le feste di Capodanno."

Il ministero ha dichiarato di aver adottato misure preventive, tra cui il rafforzamento della protezione attorno alle chiese e l'istituzione di posti di blocco. Il comunicato aggiunge che durante un controllo nel distretto di Bab al-Faraj ad Aleppo, un membro delle forze di sicurezza è rimasto ucciso in uno scontro con un terrorista dell'ISIS, il quale si è poi fatto esplodere ferendo altri due agenti.