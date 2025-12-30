  1. Home
Reazione di Ansarullah alle manovre di Emirati e Arabia Saudita nel sud dello Yemen

30 dicembre 2025 - 14:08
Source: ABNA24
Un funzionario del movimento Ansarullah dello Yemen ha reagito agli sviluppi nel sud del Paese e alle manovre degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e dell'Arabia Saudita.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, il generale Abed al-Thawr, funzionario di Ansarullah, ha sottolineato: "Sana'a monitora da vicino gli sviluppi nel sud dello Yemen e si oppone a qualsiasi aggressione contro il Paese." Ha aggiunto: "Ciò che accade al sud è un complotto emiratino-saudita orchestrato da Stati Uniti e Israele."

Al-Thawr ha spiegato che l'Arabia Saudita mira al controllo della provincia di Hadramaut per esportare petrolio attraverso il Mar Arabico, mentre gli Emirati cercano di dominare i porti meridionali. Da settimane, gli scontri tra i mercenari delle due parti si sono intensificati nelle regioni orientali e meridionali, in particolare ad Hadramaut e Al-Mahra, suscitando preoccupazione anche negli Stati Uniti per la crescente spaccatura tra le fazioni.

