Reazione di Ansarullah Yemen al martirio di Abu Obeida

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al-Masirah, l'ufficio politico del movimento Ansarullah ha dichiarato in un comunicato di offrire la più profonda solidarietà al movimento Hamas, alle Brigate Al-Qassam e a tutti i popoli liberi del mondo per la perdita degli eroi della battaglia "Diluvio di Al-Aqsa".

Il comunicato afferma: "Questi sacrifici non saranno vani. Una nazione che sacrifica i suoi più grandi leader con fede non sarà mai indebolita dai tiranni."

Ieri sera, Hamas ha annunciato con orgoglio il martirio di figure chiave tra cui: Mohammed Sinwar (Comandante Generale), Mohammed Deif (Vice Comandante), Mohammed Shabaneh (Comandante della Brigata Rafah), Raed Saad (Responsabile dell'industria militare) e Hudhayfah Kahlout (Abu Obeida), portavoce delle Brigate Al-Qassam e responsabile dei media militari.