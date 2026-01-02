Nuove farneticazioni di Trump contro l'Iran con un linguaggio ipocrita

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Donald Trump ha finto di sostenere le proteste pacifiche in alcune città iraniane con un linguaggio arrogante e ipocrita. Questo avviene mentre, poco tempo fa, in risposta alle massicce proteste contro di lui in tutti gli Stati Uniti, aveva pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui veniva mostrato mentre bombardava i manifestanti con un "liquido marrone" da un jet da combattimento.

Trump ha scritto su X: "Se l'Iran aprirà il fuoco sui manifestanti pacifici e li ucciderà con la violenza, gli Stati Uniti interverranno per salvarli. Siamo in piena allerta e pronti all'azione".

Larijani, Segretario del Consiglio Superiore di Sicurezza Nazionale, ha reagito dicendo: "Con le posizioni delle autorità israeliane e di Trump, il dietro le quinte della vicenda è diventato chiaro. Distinguiamo le posizioni dei commercianti che protestano dagli elementi distruttivi. Trump sappia che l'interferenza americana in questa questione interna equivale al caos in tutta la regione e alla distruzione degli interessi degli Stati Uniti. Il popolo americano sappia che è stato Trump a iniziare questa avventura; stiano attenti ai loro soldati".