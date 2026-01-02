USA: Le manovre cinesi vicino a Taiwan hanno aumentato le tensioni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Sputnik, "Tommy Bigoot", vice portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha dichiarato giovedì in un comunicato: "Le attività militari della Cina e le sue posizioni nei confronti di Taiwan e di altri paesi della regione aumentano inutilmente le tensioni. Chiediamo a Pechino di mostrare moderazione, di fermare le sue pressioni militari su Taiwan e di impegnarsi invece in un dialogo costruttivo."

Ha aggiunto: "Gli Stati Uniti sostengono la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e si oppongono a qualsiasi cambiamento unilaterale dello status quo, compresi i cambiamenti derivanti dalla forza o dalla coercizione." Questo comunicato arriva mentre le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e intorno a Taiwan sono aumentate negli ultimi mesi, intensificando le preoccupazioni per una possibile crisi militare.