Abdulsalam: Ritirarsi davanti a Israele e Stati Uniti è un errore irreparabile

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, "Mohammed Abdulsalam", portavoce del movimento Ansar Allah, ha dichiarato che l'ultimo anno ha portato nuove opportunità e minacce per il popolo yemenita, nonostante le numerose sfide e sacrifici. Egli ha definito il fronte palestinese come il più importante campo di confronto contro i nemici regionali ed extra-regionali, confermando che il sostegno alla resistenza continuerà.

Abdulsalam ha inoltre criticato il blocco prolungato degli aeroporti e dei porti dello Yemen, definendolo una "punizione collettiva" senza alcuna giustificazione. Ha aggiunto che scommettere sul proseguimento dell'aggressione e dell'assedio è fallimentare e non porterà altro che ulteriori perdite. "C'è ancora un'opportunità per chi è saggio di riesaminare e risolvere i vari fascicoli derivanti dall'aggressione saudita-americana degli ultimi anni", ha concluso.