Il Consiglio Presidenziale dello Yemen invita il "Consiglio di Transizione" a evitare l'escalation

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il quotidiano Rai Al-Youm, Abdullah Al-Alimi ha diffuso questo messaggio poche ore dopo che la televisione ufficiale yemenita ha riferito che le forze del Consiglio di Transizione hanno fatto irruzione nell'aeroporto "Al-Rayyan" ad Hadramaut, saccheggiandone il contenuto.

Al-Alimi ha dichiarato: "Con l'inizio del nuovo anno, sottolineiamo che esiste ancora l'opportunità di tornare alla voce della ragione e della saggezza; è ancora possibile prevenire spargimenti di sangue e ridurre le tensioni, e questo deve iniziare con un reale ritiro da Hadramaut e Al-Mahrah." Ha poi avvertito che l'apertura di un nuovo fronte di conflitto aggraverà inevitabilmente la sofferenza della popolazione già stremata.

Il Consiglio di Transizione del Sud, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, ha recentemente dichiarato che non si ritirerà dalle province di Hadramaut e Al-Mahrah, inviando massicci equipaggiamenti militari per rafforzare la propria influenza nella regione.