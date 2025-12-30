Mercenari degli Emirati: "L'attacco dell'Arabia Saudita allo Yemen è un'aggressione"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, Hani bin Brik, vicepresidente del Consiglio di Transizione del Sud (STC) sostenuto dagli Emirati, ha dichiarato: "L'Arabia Saudita ha ufficialmente aggredito l'Hadramaut e il suo porto civile con falsi pretesti." Queste dichiarazioni arrivano in risposta all'attacco della coalizione saudita contro il porto di Al-Mukalla, dove stazionano le forze legate agli Emirati.

Dall'altra parte, Rashad al-Alimi, capo del Consiglio di Presidenza (sostenuto dai sauditi), ha affermato: "Il ruolo degli Emirati è contro il popolo yemenita e sostiene i ribelli. Annunciamo la cancellazione dell'accordo di difesa comune con gli Emirati. Le loro forze devono lasciare il Paese entro 24 ore." Alimi ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza per 90 giorni.