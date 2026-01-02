Primo Ministro libanese: Nessuno vuole gettare le armi di Hezbollah in mare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Sputnik, "Nawaf Salam", Primo Ministro del Libano, ha sottolineato giovedì che le armi di Hezbollah devono essere sotto l'autorità di tutti i libanesi e soggette alle decisioni del governo.

In un'intervista alla LBC, smentendo le voci sul gettare le armi in mare o sulla loro consegna a Israele, ha ribadito l'impegno del governo per evitare tensioni. Il Primo Ministro ha dichiarato di non prevedere alcun rischio di ripresa della guerra civile in Libano.

Nawaf Salam ha precisato che la ricostruzione del Libano richiede risorse finanziarie, osservando che il Parlamento ha approvato un prestito di 250 milioni di dollari dalla Banca Mondiale, il cui esborso dovrebbe iniziare all'inizio di quest'anno. Ha inoltre confermato l'impegno del governo a tenere le elezioni parlamentari come previsto e a proseguire le riforme.