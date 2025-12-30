L'Arabia Saudita avverte gli Emirati Arabi Uniti: "Ritirate le vostre truppe dallo Yemen"

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al Jazeera, il Ministero degli Esteri saudita ha dichiarato: "Le azioni del Paese amico, gli Emirati Arabi Uniti, in Yemen sono molto pericolose e non sono in linea con i principi della Coalizione Araba." Il Ministero ha espresso rammarico per le pressioni esercitate dagli EAU sul Consiglio di Transizione del Sud per condurre operazioni nelle regioni di Hadramaut e Al-Mahra.

Il Ministero ha sottolineato: "Gli Emirati devono rispondere alla richiesta dello Yemen di ritirare le proprie forze militari entro 24 ore. Ogni sostegno militare o finanziario alle fazioni interne deve cessare."

Parallelamente, Rashad al-Alimi, capo del Consiglio di Presidenza (sostenuto dai sauditi), ha dichiarato: "Annunciamo la cancellazione dell'accordo di difesa comune con gli Emirati. Le forze emiratine devono lasciare il territorio yemenita entro 24 ore." Alimi ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza per 90 giorni e la chiusura di porti e valichi per 72 ore.