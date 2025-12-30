  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Axios: Accordo tra Trump e Netanyahu per l'attuazione della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

30 dicembre 2025 - 14:07
News ID: 1767928
Source: ABNA24
Axios: Accordo tra Trump e Netanyahu per l'attuazione della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Un sito web americano ha riferito che Netanyahu e Trump, durante il loro incontro in Florida, hanno concordato l'attuazione della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza, nonostante lievi divergenze di opinione.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Nashra, il sito americano Axios ha riferito, citando due fonti informate, che Donald Trump e i suoi consiglieri hanno chiesto cambiamenti nelle politiche del regime israeliano in Cisgiordania durante l'incontro con Benjamin Netanyahu. L'amministrazione statunitense ritiene che qualsiasi escalation di violenza in Cisgiordania possa minare gli sforzi per il cessate il fuoco a Gaza.

Il sito ha rivelato che Netanyahu ha accettato di procedere con l'accordo su Gaza nella sua seconda fase, nonostante le divergenze con il team di Trump sui meccanismi di attuazione. Axios ha inoltre riferito che Netanyahu ha accolto la richiesta di Trump di riprendere i negoziati con il governo siriano per un possibile accordo di sicurezza.

Your Comment

You are replying to: .
captcha