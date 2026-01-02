Risposta di Baghaei alla minaccia di Trump: Non avete il diritto di intervenire

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Esmaeil Baghaei ha scritto su X: "Basta rivedere la lunga storia delle azioni dei politici americani per 'salvare il popolo iraniano' per comprendere la profondità della 'empatia' degli Stati Uniti verso la nazione iraniana: dall'organizzazione del colpo di stato del 19 agosto 1953 contro il governo eletto del Dr. Mohammad Mossadegh finanziando e armando i rivoltosi, all'abbattimento dell'aereo passeggeri iraniano nel 1988 e al massacro di donne e bambini innocenti sul Golfo Persico, fino al sostegno totale a Saddam durante la guerra di 8 anni contro gli iraniani, alla complicità con il regime israeliano nell'assassinio di iraniani e agli attacchi alle infrastrutture iraniane nel giugno 2025, e naturalmente le sanzioni definite le più severe della storia; e oggi, la minaccia di attaccare l'Iran con il pretesto della compassione per gli iraniani, in flagrante violazione del principio più importante del diritto internazionale!"

Ha aggiunto: "Gli iraniani, attraverso il dialogo e l'interazione tra loro per risolvere i problemi, non permetteranno alcuna interferenza straniera."