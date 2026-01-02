Martirio di una madre palestinese e del suo bambino a causa di un incendio in una tenda di sfollati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, una madre palestinese e suo figlio hanno perso la vita in un incendio all'interno della loro tenda nel quartiere "Al-Daraj", nel centro della città di Gaza, mentre un'altra persona è rimasta ferita.

Secondo il rapporto, l'incidente è avvenuto mentre continua l'assedio di Gaza da parte del regime israeliano e l'ingresso di aiuti sufficienti nella regione è proibito. In un incidente separato, una bambina di nome "Malak Rami Ghonim", che viveva con la sua famiglia in una tenda nel campo di "Al-Nuseirat", è morta a causa del freddo estremo.

Questi incidenti avvengono in condizioni umane disperate, poiché centinaia di migliaia di palestinesi vivono in tende prive di strutture di sicurezza e rifugi adeguati. L'uso di mezzi rudimentali per il riscaldamento e la cucina, la mancanza di elettricità e la scarsità di carburante hanno aumentato il rischio di incendi.