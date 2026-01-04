Il Ministro della Difesa USA: "Sarà Trump a stabilire le condizioni per governare il Venezuela"

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al Jazeera, Pete Hegseth, Ministro della Difesa statunitense, ha dichiarato alla CBS: "È il Presidente Trump che stabilirà le condizioni per gestire gli affari del Venezuela. Avremo il controllo su ciò che accadrà nelle fasi successive."

Senza nominare paesi specifici, ha aggiunto che le nazioni straniere non avranno alcun appoggio nell'emisfero in cui si trovano gli Stati Uniti. Per compiacere Trump, ha aggiunto: "Il Presidente sarà in grado di dettare le nostre azioni future."

Nel frattempo, Delcy Rodríguez, a cui sono stati temporaneamente trasferiti i poteri di Maduro, ha respinto queste dichiarazioni dicendo: "Il Venezuela non diventerà la colonia di nessuno. Siamo pronti a difendere il Paese con tutte le nostre forze e siamo preparati a ogni sfida. Dico al mio popolo che esiste un governo legittimo e saldo."