Membri del Congresso degli Stati Uniti si oppongono all'azione militare di Trump in Venezuela

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al Jazeera, il senatore democratico e vicepresidente della Commissione per i Servizi Armati, Jack Reed, ha dichiarato: "Trump ha iniziato una guerra contro un paese straniero senza autorizzazione. Ciò che è accaduto è un clamoroso fallimento costituzionale, poiché solo il Congresso ha il potere di dichiarare guerra, non il presidente."

Il senatore ha sottolineato che il cambio di regime violento e unilaterale indebolisce l'ordine internazionale necessario per condannare l'occupazione dell'Ucraina e scoraggiare la Cina. Nel frattempo, la deputata Ayanna Pressley ha affermato: "Il bombardamento del Venezuela e il rapimento di Maduro sono palesi violazioni della Costituzione degli Stati Uniti e del diritto internazionale. Le azioni di Trump mettono in pericolo le vite degli americani e costano miliardi di dollari."

Inoltre, Sara Jacobs, membro del Congresso, ha dichiarato che il rapimento di Maduro non aiuterà a proteggere il popolo americano né fermerà il narcotraffico. Ha annunciato che la prossima settimana il Senato voterà una risoluzione per impedire qualsiasi azione militare contro il Venezuela senza l'approvazione del Congresso. Infine, la deputata Melanie Stansbury ha definito l'operazione illegale e ha chiesto un intervento immediato del Congresso.