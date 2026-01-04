Cina: L'aggressione statunitense al Venezuela è una pericolosa violazione delle leggi internazionali

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, la Cina ha condannato fermamente l'aggressione militare statunitense in Venezuela.

Nella dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri cinese si legge: "Siamo profondamente scioccati e condanniamo con forza l'uso palese della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e il fatto di aver preso di mira il suo presidente".

Il Ministero ha sottolineato: "L'atto egemonico degli Stati Uniti è una pericolosa violazione delle leggi internazionali, un'aggressione alla sovranità del Venezuela e una minaccia alla pace e alla sicurezza. Ci opponiamo con vigore all'azione americana e chiediamo al Paese di aderire al diritto internazionale e di porre fine alla violazione della sovranità e della sicurezza di altre nazioni".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi che il suo Paese ha condotto con successo un massiccio attacco contro il Venezuela, sostenendo di aver arrestato Nicolás Maduro e sua moglie; un'azione che ha suscitato una vasta reazione e opposizione a livello internazionale.