Francia: L'azione degli Stati Uniti contro Maduro viola il diritto internazionale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando France 24, Jean-Noël Barrot, Ministro degli Affari Esteri francese, ha annunciato in un messaggio sulla piattaforma X che l'operazione militare statunitense per arrestare il presidente venezuelano Nicolás Maduro è contraria ai principi del diritto internazionale.

Il messaggio afferma: "L'operazione militare che ha portato all'arresto di Maduro viola il principio del non ricorso alla forza, che è la base del diritto internazionale." Il Ministro ha aggiunto: "Parigi ribadisce che nessuna soluzione politica duratura può essere imposta dall'esterno e solo il popolo di un Paese può determinare il proprio futuro."

In precedenza, Tarek William Saab, procuratore generale del Venezuela, ha condannato il rapimento del presidente e ne ha chiesto la liberazione, ritenendo il governo statunitense responsabile della sicurezza di Maduro e di sua moglie.