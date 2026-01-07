L'esercito sionista dichiara l'uccisione di due membri di Hezbollah nel sud del Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, l'esercito del regime sionista ha rilasciato una dichiarazione rivendicando l'assassinio di due membri di Hezbollah nel sud del Paese. Secondo il comunicato, questi individui stavano lavorando alla ricostruzione delle infrastrutture militari di Hezbollah.

Nella nota si legge che martedì scorso è stato sferrato un attacco nell'area di Khirbet Selm, provocando la morte di due membri del movimento. Israele sostiene che uno dei due fosse un ingegnere a capo degli sforzi di ricostruzione bellica.

Con estrema sfacciataggine e ignorando le proprie violazioni del cessate il fuoco e i continui attacchi al territorio libanese, l'esercito sionista ha affermato che le azioni di questi membri di Hezbollah rappresentavano una chiara violazione delle intese tra Tel Aviv e il Libano. Ciò avviene mentre, dalla firma dell'accordo, il regime ha violato il cessate il fuoco migliaia di volte con attacchi aerei, missilistici e terrestri, occupando tuttora parti del sud del Libano.