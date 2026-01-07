Il Consiglio di Transizione dello Yemen nega la fuga di al-Zubaidi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, l'STC ha rilasciato una dichiarazione affermando che al-Zubaidi supervisiona le operazioni militari e di sicurezza nel sud dello Yemen da Aden. Il Consiglio ha aggiunto di aver perso i contatti con la propria delegazione in Arabia Saudita, arrivata a Riad poche ore fa, e che non ci sono informazioni ufficiali sulla loro posizione.

L'STC ha espresso sorpresa per gli attacchi aerei sauditi nella provincia di Dhale, che hanno causato vittime civili. Al contrario, la coalizione saudita ha dichiarato mercoledì che al-Zubaidi sarebbe fuggito in una località sconosciuta dopo circa 15 raid aerei sauditi sulla zona di Zubayd, che hanno provocato oltre 25 morti e feriti, tra cui donne e bambini.

Hani bin Brik, vicepresidente del Consiglio (sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti), ha attaccato duramente l'Arabia Saudita accusandola di tradimento e crimini di guerra, affermando che tali azioni non spezzeranno la resistenza del popolo del sud.