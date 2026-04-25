Araghchi: L'Iran vuole sviluppare le relazioni con il Pakistan

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri, che si è recato a Islamabad per consultazioni con le alte autorità pakistane, si è incontrato oggi pomeriggio con il Primo Ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e ha intrattenuto conversazioni.

In questo incontro, al quale hanno partecipato anche Muhammad Ishaq Dar, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Pakistan, sono state discusse le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due paesi in vari settori, nonché gli sviluppi regionali e internazionali.

Il Primo Ministro pakistano, facendo riferimento alla volontà e alla determinazione delle alte autorità dei due paesi di continuare il processo di costante miglioramento delle relazioni e della cooperazione bilaterale, nonché del coordinamento e della cooperazione su scala multilaterale e nelle organizzazioni internazionali, ha espresso la certezza che questo processo continuerà con forza e nel rispetto degli interessi comuni dei due paesi vicini e amici.

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese, facendo riferimento all'impegno dell'Ayaollah Khamenei e del Presidente Pezeshkian per sviluppare globalmente le relazioni con i vicini, in particolare il Pakistan, ha sottolineato lo status speciale del Pakistan nella politica estera e nelle relazioni internazionali dell'Iran, nonché la determinazione dell'Iran ad approfondire ulteriormente le relazioni tra i due paesi.

Araghchi, ringraziando per i determinati sforzi delle alte autorità del governo pakistano per porre fine alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran e per stabilire una tregua, nonché per l'ospitalità durante i negoziati, ha illustrato le posizioni di principio del nostro Paese riguardo agli ultimi sviluppi correlati alla tregua e alla completa fine della guerra imposta contro l'Iran.

Il Ministro degli Esteri ha inoltre, facendo riferimento alla continuazione dei crimini del regime sionista nella Palestina occupata e alle ripetute aggressioni di questo regime contro l'integrità territoriale e la sovranità nazionale del Libano, elogiato le posizioni del governo e del popolo pakistano di sostegno e solidarietà con il popolo palestinese oppresso, nonché l'impegno speciale del Pakistan per l'attuazione dell'accordo di tregua riguardo al Libano.