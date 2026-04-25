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Araghchi: L'Iran vuole sviluppare le relazioni con il Pakistan

25 aprile 2026 - 18:21
News ID: 1806273
Source: ABNA24
Araghchi: L'Iran vuole sviluppare le relazioni con il Pakistan

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese ha sottolineato lo status speciale del Pakistan nella politica estera dell'Iran durante un incontro con il Primo Ministro pakistano, facendo riferimento all'impegno di Teheran per migliorare i rapporti con i vicini.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri, che si è recato a Islamabad per consultazioni con le alte autorità pakistane, si è incontrato oggi pomeriggio con il Primo Ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e ha intrattenuto conversazioni.

In questo incontro, al quale hanno partecipato anche Muhammad Ishaq Dar, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Pakistan, sono state discusse le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due paesi in vari settori, nonché gli sviluppi regionali e internazionali.

Il Primo Ministro pakistano, facendo riferimento alla volontà e alla determinazione delle alte autorità dei due paesi di continuare il processo di costante miglioramento delle relazioni e della cooperazione bilaterale, nonché del coordinamento e della cooperazione su scala multilaterale e nelle organizzazioni internazionali, ha espresso la certezza che questo processo continuerà con forza e nel rispetto degli interessi comuni dei due paesi vicini e amici.

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese, facendo riferimento all'impegno dell'Ayaollah Khamenei e del Presidente Pezeshkian per sviluppare globalmente le relazioni con i vicini, in particolare il Pakistan, ha sottolineato lo status speciale del Pakistan nella politica estera e nelle relazioni internazionali dell'Iran, nonché la determinazione dell'Iran ad approfondire ulteriormente le relazioni tra i due paesi.

Araghchi, ringraziando per i determinati sforzi delle alte autorità del governo pakistano per porre fine alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran e per stabilire una tregua, nonché per l'ospitalità durante i negoziati, ha illustrato le posizioni di principio del nostro Paese riguardo agli ultimi sviluppi correlati alla tregua e alla completa fine della guerra imposta contro l'Iran.

Il Ministro degli Esteri ha inoltre, facendo riferimento alla continuazione dei crimini del regime sionista nella Palestina occupata e alle ripetute aggressioni di questo regime contro l'integrità territoriale e la sovranità nazionale del Libano, elogiato le posizioni del governo e del popolo pakistano di sostegno e solidarietà con il popolo palestinese oppresso, nonché l'impegno speciale del Pakistan per l'attuazione dell'accordo di tregua riguardo al Libano.

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