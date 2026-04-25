Aref: Costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref, Primo Vicepresidente, ha scritto sul suo account personale sulla piattaforma social X: «Il nemico ha distrutto i ponti, ma era ignaro che il popolo iraniano stava richiudendo le ferite. Ora, per la ricostruzione, il cittadino della città è venuto con il cemento e il contadino con il lavoro di armatura gratuito. Questo va ben oltre la ricostruzione di calcestruzzo e acciaio; è il fatto che la nazione e lo Stato stiano in piedi fianco a fianco. Con questo spirito, costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima.»