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Aref: Costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima

25 aprile 2026 - 18:22
News ID: 1806274
Source: ABNA24
Aref: Costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima

Il Primo Vicepresidente ha affermato che il nemico ha distrutto i ponti, ma era ignaro che il popolo iraniano stava richiudendo le ferite. Ha detto: «Con questo spirito, costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima.»

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref, Primo Vicepresidente, ha scritto sul suo account personale sulla piattaforma social X: «Il nemico ha distrutto i ponti, ma era ignaro che il popolo iraniano stava richiudendo le ferite. Ora, per la ricostruzione, il cittadino della città è venuto con il cemento e il contadino con il lavoro di armatura gratuito. Questo va ben oltre la ricostruzione di calcestruzzo e acciaio; è il fatto che la nazione e lo Stato stiano in piedi fianco a fianco. Con questo spirito, costruiremo l'Iran con più sfarzo di prima.»

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