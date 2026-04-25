Mohseni Eje'i: Il nemico è sconfitto; attenzione alle congiure

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'Onorevole Mohseni Eje'i, capo del potere giudiziario, nel prosieguo della serie di riunioni continue con i responsabili giudiziari nella capitale e nelle province, durante un incontro con altri capi delle procure provinciali, dopo aver ringraziato i sacrifici delle forze armate dell'Iran islamico nella lotta contro gli aggressori, ha dichiarato: «Il nemico è ferito e non ha raggiunto le sue congiure e obiettivi maligni contro l'Iran islamico; pertanto, esiste la possibilità in ogni momento di nuove congiure e azioni da parte del nemico; è possibile che il nemico ferito tenti di nuovo di agire contro la nostra nazione e il nostro paese. Pertanto, è un dovere per tutti i cittadini dell'Iran, i responsabili e i militari non mostrare mai negligenza. Il popolo fiero e prezioso deve continuare a essere presente sulla scena; la presenza del popolo sulla scena non deve in alcun modo affievolirsi.»

Il capo del potere giudiziario ha considerato l'unità nazionale come una forte barriera e un muro alto e imponente di fronte al nemico e ha sottolineato: «Oggi si è creata una coesione e un'unità straordinaria tra tutti gli strati e le etnie della nazione iraniana; questa coesione e unità sono un dente avvelenato per il nemico; questa unità ottenuta è una barriera solida e impenetrabile contro il nemico; bisogna sostenere tutto ciò che rafforza questa coesione e unità ed eliminare qualsiasi base di discordia, frammentazione e divisione.»

Mohseni Eje'i, sottolineando la necessità di perseverare nella diffusione di messaggi e azioni comuni volti a unire le file per contrastare le operazioni psicologiche del nemico, ha insistito: «Attualmente, la speranza del nemico è di ricorrere all'inganno concentrandosi sulla «guerra morbida» e sulle operazioni psicologiche per rompere l'«unità sacra» della nazione iraniana, come principale centro di produzione di potenza. Gli Stati Uniti e il regime sionista hanno preso di mira l'unità nazionale, la coesione sociale, l'allineamento dei tre poteri e, in una parola, l'unità della nazione e dei responsabili iraniani.»

Ha aggiunto: «Il Supremo Guida della Rivoluzione ha dichiarato: In assenza dell'Imam martire, siete stati voi, il popolo, a guidare il paese e garantire la sua potenza. Il carburante del missile Mihan, secondo l'espressione dell'Imam martire, è anch'esso fornito dalla volontà unita del popolo. Dobbiamo apprezzare e proteggere questa unità sacra.»

Il capo del potere giudiziario ha messo in guardia: «Il nemico spera di ottenere ciò che non ha ottenuto sul «campo di battaglia» e nella «diplomazia», polarizzando nella «strada». Le penne, i pulpiti e gli attori dello spazio virtuale e dei media devono essere vigili in questo ambito.»

Il capo della giustizia ha aggiunto: «Il presidente degli Stati Uniti, nell'illusione, crede che seminando dubbi sulle differenze tra il popolo e i responsabili iraniani, possa modificare l'equilibrio delle forze a favore dell'America sconfitta.»