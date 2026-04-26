Azhari: L'unità nazionale e la voce unita della nazione hanno confuso il nemico

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'Alto Religioso e studioso islamico Mohseni Azhari, capo del potere giudiziario, in una riunione alla presenza di una serie di funzionari giudiziari, ha dichiarato, facendo riferimento alla partecipazione eccezionale del popolo alla campagna "Jan Fada" (disponibilità al sacrificio), che: «Il nostro popolo, sotto i bombardamenti e le minacce ripetute del nemico arrogante e aggressore, e nonostante alcuni problemi economici e l'aumento dei prezzi, con una volontà ferma e una partecipazione eccezionale, si è registrato nella campagna "Jan Fada" per l'Iran. Oltre 30 milioni dei nostri preziosi cittadini, uomini e donne, vecchi e giovani, hanno dichiarato di essere disposti a sacrificare la propria vita per l'Iran islamico e a combattere in qualsiasi ambito il sistema desideri, dal campo di battaglia alla strada.»

Il capo del potere giudiziario, sottolineando la necessità di onorare sempre di più le persone che desiderano il sacrificio per l'Iran islamico, ha espresso: «Questo spirito di coraggio ed epopea del popolo iraniano, che pervade anche i bambini piccoli iraniani, non è qualcosa che si ottiene con lezioni, discussioni, sermoni o classi; è una grazia e una misericordia divina per il popolo iraniano.

Dobbiamo essere grati per questa grazia divina; il ringraziamento per questa grazia è il servizio disinteressato a questo popolo fedele e coraggioso. Dobbiamo essere presenti in tutti i sensi sul fronte del servizio al popolo, al paese e al sistema; è necessario contribuire a rafforzare l'unità nazionale; dobbiamo fornire il massimo sostegno e assistenza ai responsabili esecutivi del governo per migliorare la fornitura di servizi al popolo.»