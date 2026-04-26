Gli Stati Uniti sono isolati; l'unità nazionale dell'Iran è la causa principale del fallimento di Trump

In questa conversazione, Abbas Papizadeh ha reagito alle affermazioni false del presidente degli Stati Uniti riguardo alle divergenze tra i responsabili del nostro paese, e ha detto: «Innanzitutto, bisogna sottolineare che gli Stati Uniti, come paese pieno di pretese, credono che entrando in qualsiasi guerra possano imporre con la forza all'altra parte tutte le loro condizioni e richieste unilaterali. Gli Stati Uniti hanno agito contro alcuni paesi deboli e hanno ottenuto alcuni successi, e questo ha creato nell'amministrazione Trump illusioni sul fatto che potrebbe raggiungere i suoi obiettivi anche riguardo all'Iran.»

Ha continuato: «Con questa convinzione e sotto la pressione esercitata dal lobby sionista attivando il caso "Epstein", è stato costretto a entrare in conflitto con l'Iran. Ha inviato le sue navi verso l'Iran e, con una pesante propaganda, ha cercato di instillare terrore e paura nei cuori del popolo e dei responsabili iraniani, ma questo metodo di intimidazione, solitamente utilizzato in altre parti del mondo con il movimento delle navi, in Iran è fallito completamente. Anche pochi giorni prima della "Guerra del Ramadan", lui e altri funzionari americani hanno dichiarato con sorpresa: perché il popolo iraniano non ha avuto paura? Questo li ha lasciati sbigottiti!»

L'Iran ha distrutto l'egemonia degli Stati Uniti

Un membro del consiglio direttivo dell'Assemblea Consultiva Islamica ha dichiarato: «Al passo successivo, hanno condotto un attacco militare contro l'Iran, ma, fortunatamente, grazie a una buona previsione effettuata dalle nostre forze armate, con un attacco tempestivo ed efficace alle navi americane, queste sono state costrette a ritirarsi e si sono ritirate fino alla fine dell'Oceano Indiano, uscendo praticamente dalla scena. Questo ha arrabbiato Trump, poiché l'aura delle navi americane è stata distrutta.»

Papizadeh ha affermato: «Nel conflitto militare e nella guerra del Ramadan di 40 giorni imposta al nostro paese, gli Stati Uniti e il regime sionista non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi nonostante tutti i loro crimini, incluso l'assassinio sleale del nostro Supremo Leader della Rivoluzione Islamica, dei comandanti, dei responsabili e dei nostri cittadini innocenti. Il nemico non solo non ha raggiunto i suoi obiettivi contro l'Iran, ma nelle strade vediamo l'unità del popolo. Questo dimostra il potere popolare e la mobilitazione generale nella Repubblica Islamica, che ha causato l'ira di Trump.»