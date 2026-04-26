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Gli Stati Uniti sono isolati; l'unità nazionale dell'Iran è la causa principale del fallimento di Trump

26 aprile 2026 - 13:13
News ID: 1806562
Source: ABNA24
Gli Stati Uniti sono isolati; l'unità nazionale dell'Iran è la causa principale del fallimento di Trump

Un membro del consiglio direttivo del Parlamento ha affermato che il popolo e i responsabili del nostro paese si sono uniti nella difesa della patria, e ha detto: Il presidente degli Stati Uniti sta cercando un modo per salvarsi dal pericolo di una guerra con il nostro paese.

In questa conversazione, Abbas Papizadeh ha reagito alle affermazioni false del presidente degli Stati Uniti riguardo alle divergenze tra i responsabili del nostro paese, e ha detto: «Innanzitutto, bisogna sottolineare che gli Stati Uniti, come paese pieno di pretese, credono che entrando in qualsiasi guerra possano imporre con la forza all'altra parte tutte le loro condizioni e richieste unilaterali. Gli Stati Uniti hanno agito contro alcuni paesi deboli e hanno ottenuto alcuni successi, e questo ha creato nell'amministrazione Trump illusioni sul fatto che potrebbe raggiungere i suoi obiettivi anche riguardo all'Iran.»

Ha continuato: «Con questa convinzione e sotto la pressione esercitata dal lobby sionista attivando il caso "Epstein", è stato costretto a entrare in conflitto con l'Iran. Ha inviato le sue navi verso l'Iran e, con una pesante propaganda, ha cercato di instillare terrore e paura nei cuori del popolo e dei responsabili iraniani, ma questo metodo di intimidazione, solitamente utilizzato in altre parti del mondo con il movimento delle navi, in Iran è fallito completamente. Anche pochi giorni prima della "Guerra del Ramadan", lui e altri funzionari americani hanno dichiarato con sorpresa: perché il popolo iraniano non ha avuto paura? Questo li ha lasciati sbigottiti!»

L'Iran ha distrutto l'egemonia degli Stati Uniti

Un membro del consiglio direttivo dell'Assemblea Consultiva Islamica ha dichiarato: «Al passo successivo, hanno condotto un attacco militare contro l'Iran, ma, fortunatamente, grazie a una buona previsione effettuata dalle nostre forze armate, con un attacco tempestivo ed efficace alle navi americane, queste sono state costrette a ritirarsi e si sono ritirate fino alla fine dell'Oceano Indiano, uscendo praticamente dalla scena. Questo ha arrabbiato Trump, poiché l'aura delle navi americane è stata distrutta.»

Papizadeh ha affermato: «Nel conflitto militare e nella guerra del Ramadan di 40 giorni imposta al nostro paese, gli Stati Uniti e il regime sionista non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi nonostante tutti i loro crimini, incluso l'assassinio sleale del nostro Supremo Leader della Rivoluzione Islamica, dei comandanti, dei responsabili e dei nostri cittadini innocenti. Il nemico non solo non ha raggiunto i suoi obiettivi contro l'Iran, ma nelle strade vediamo l'unità del popolo. Questo dimostra il potere popolare e la mobilitazione generale nella Repubblica Islamica, che ha causato l'ira di Trump.»

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