Secondo l'agenzia di stampa Abna, uno dei professori dell'Università Johns Hopkins ha annunciato che il blocco navale dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti non porterà al collasso della sua economia, poiché questo è stato già testato da Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti.

In un post sulla piattaforma X, ha scritto che le esportazioni di petrolio dell'Iran nel secondo semestre del 2019, parallelamente all'aumento della pressione sulle catene di approvvigionamento, alla perdita di posti di lavoro e alla recessione economica dovuta alla pandemia del virus « Covid », sono scese a zero, ma l'economia iraniana si è gradualmente ripresa con il ritorno delle esportazioni di petrolio.

Esfandiar Batmanghelidj ha aggiunto che la produzione di petrolio oggi è tornata ai livelli precedenti le sanzioni, poiché il blocco non ha causato danni sufficienti in un breve periodo di tempo da spostare l'ago della bilancia delle trattazioni a favore di Trump. Egli ritiene che la situazione sia « in gran parte equilibrata », ed è esattamente questo a rendere possibile il raggiungimento di un accordo.

Ha aggiunto che il blocco economico dell'Iran non porta necessariamente al collasso della sua economia, ma che gli indicatori economici migliorano gradualmente e limitano l'impatto a breve termine delle sanzioni.

Il giornale americano « New York Times » ha recentemente riferito che la situazione recente mostra che Teheran mantiene ancora il controllo dello Stretto di Hormuz, il che le permette di aumentare la pressione sull'economia mondiale.