Salehi: Il Golfo Persico è simbolo di orgoglio e resistenza dell’Iran

Secondo il corrispondente di Abna, Seyed Abbas Salehi, Ministro della Cultura e dell’Orientamento islamico, ha parlato giovedì mattina durante la cerimonia di commemorazione della Giornata Nazionale del Golfo Persico tenuta sull’isola di Hormuz. Ha reso omaggio ai martiri della guerra imposta e in particolare ai martiri della guerra del Ramadan, affermando: «Per gli iraniani, il Golfo Persico non è solo una parte del territorio iraniano, ma questa regione è il simbolo dell’Iran e questa definizione non è un’esagerazione.»

Ha aggiunto: «L’Iran ha un legame inscindibile con il Golfo Persico e l’Iran senza il Golfo Persico non ha significato; per questa affermazione si possono portare decine di argomenti.»

Salehi ha definito il primo punto come simbolo dell’orgoglio e della resistenza dell’Iran e ha precisato: «L’Iran si è sempre opposto ai nemici nel corso della storia e non ha mai accettato la dominazione straniera, e il Golfo Persico è la fronte di questa resistenza. Se riconosciamo la storia dell’Iran come la storia della resistenza contro i nemici, allora la linea del fronte di questa resistenza era costituita dai nostri guardiani di confine nel Golfo Persico.»

Il Ministro della Cultura e dell’Orientamento islamico ha continuato: «Per migliaia di anni di civiltà iraniana, il Golfo Persico ha svolto questo ruolo. Dall’antichità fino ai secoli recenti, quando i colonialisti intendevano fare dell’Iran e di questa regione la loro colonia, se l’Iran non è stato colonizzato, è stato grazie al ruolo dei guardiani di confine del Golfo Persico e dei popoli che hanno resistito in questa regione; figure nobili come Imam Qoli Khan, Ali Delouris e altri.»