Russia: Stiamo assistendo alla crisi più profonda dell'industria petrolifera mondiale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando RIA Novosti, Alexander Novak, Vice Primo Ministro russo, ha dichiarato: «La Russia, in quanto grande produttore di petrolio, non ha intenzione di uscire dall'OPEC+.»

Ha aggiunto: «Attualmente stiamo assistendo alla crisi più profonda dell'industria petrolifera mondiale e un enorme volume di petrolio non viene immesso sul mercato.»

L'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran ha causato disagi nel transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Le interruzioni nella via d'acqua strategica dello Stretto di Hormuz hanno causato disagi nella catena di approvvigionamento di carburante ed energia e persino in molti altri beni come prodotti petrolchimici e fertilizzanti chimici in tutto il mondo.

L'Iran ha dichiarato di essere pronto a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, a patto che si raggiunga una tregua sostenibile e la fine della guerra, rispettando i protocolli e le considerazioni di sicurezza necessarie.