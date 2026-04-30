La nuova ira di Trump contro gli alleati europei per la mancata partecipazione all'aggressione contro l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando la rete Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha espresso la sua ira per la mancata partecipazione degli alleati occidentali all'aggressione contro l'Iran e la questione dello Stretto di Hormuz, ammettendo: «Sono rimasto molto deluso perché i nostri alleati della NATO non hanno accolto la mia richiesta di aiuto.»

Ha nuovamente criticato la Gran Bretagna per la mancata partecipazione alla guerra contro l'Iran, dicendo: «La Gran Bretagna non ci ha aiutati nella guerra in Iran.»

Trump ha criticato il primo ministro britannico aggiungendo: «[Keir] Starmer ha dichiarato che il suo paese ci aiuterà dopo la fine della guerra, e io ho risposto che a quel momento non avremo più bisogno di voi.»

Ha parlato del suo colloquio telefonico con il presidente russo e ha detto: «Oggi ho parlato al telefono con Putin delle questioni relative all'Iran e all'Ucraina.»

Trump ha aggiunto che Putin ha detto che «vuole aiutarmi a porre fine alla guerra [contro] l'Iran, ma ho risposto che devi porre fine alla tua stessa guerra in Ucraina.»

Alla fine, ha ripetuto le sue affermazioni delle settimane e dei mesi passati sul programma nucleare pacifico dell'Iran, affermando: «Non permetteremo all'Iran di ottenere armi nucleari.»

In reazione all'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC, Trump ha anche dichiarato: «Penso che sia una cosa molto buona, perché il risultato finale sarà positivo per la riduzione dei prezzi dei carburanti.»