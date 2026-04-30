Alto funzionario di Hezbollah: La resistenza non si fermerà finché il territorio libanese non sarà completamente liberato

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, Mahmud al-Qammati, vice presidente del Consiglio politico di Hezbollah Libano, in un’intervista alla rete Al Jazeera Mubasher ha dichiarato: «La nostra posizione fissa è la necessità di stabilire una tregua completa prima di entrare in qualsiasi tipo di negoziati indiretti con Israele.»

Ha sottolineato: «La resistenza non si fermerà finché il territorio libanese non sarà completamente liberato.»

Al-Qammati ha precisato: «Nabih Berri, il presidente del Parlamento, ha sottolineato il rifiuto di negoziati diretti con il nemico israeliano e non si può mettere da parte la sua posizione.»

Ha detto: «La nostra pazienza di fronte alle aggressioni israeliane non sarà infinita, e questo non ha alcuna relazione con la guerra di Israele contro l’Iran.»