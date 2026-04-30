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Alto funzionario di Hezbollah: La resistenza non si fermerà finché il territorio libanese non sarà completamente liberato

30 aprile 2026 - 13:14
News ID: 1808112
Source: ABNA24
Alto funzionario di Hezbollah: La resistenza non si fermerà finché il territorio libanese non sarà completamente liberato

Il vice presidente del Consiglio politico di Hezbollah in Libano ha illustrato la posizione di questo movimento riguardo alla continuazione degli scontri e alle condizioni per le trattative con il regime sionista.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, Mahmud al-Qammati, vice presidente del Consiglio politico di Hezbollah Libano, in un’intervista alla rete Al Jazeera Mubasher ha dichiarato: «La nostra posizione fissa è la necessità di stabilire una tregua completa prima di entrare in qualsiasi tipo di negoziati indiretti con Israele.»

Ha sottolineato: «La resistenza non si fermerà finché il territorio libanese non sarà completamente liberato.»

Al-Qammati ha precisato: «Nabih Berri, il presidente del Parlamento, ha sottolineato il rifiuto di negoziati diretti con il nemico israeliano e non si può mettere da parte la sua posizione.»

Ha detto: «La nostra pazienza di fronte alle aggressioni israeliane non sarà infinita, e questo non ha alcuna relazione con la guerra di Israele contro l’Iran.»

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