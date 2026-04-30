Trump annuncia la possibile riduzione delle truppe americane in Germania

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Merh, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha scritto sulla piattaforma social Truth Social: «Gli Stati Uniti stanno studiando e valutando una possibile riduzione delle truppe in Germania.»

Ha aggiunto: «La decisione finale in merito sarà presa in un breve lasso di tempo in futuro.»

Sebbene Trump non abbia menzionato le ragioni per questa riduzione delle truppe, sembra che questa mossa degli Stati Uniti sia dovuta alle differenze politiche con la Germania riguardo alla guerra contro l’Iran e allo Stretto di Hormuz, nonché alla mancata adesione di Berlino a Washington.

Circa 36.000 militari statunitensi attivi sono di stanza permanentemente in Germania.

Includendo i contraenti civili, i dipendenti del Dipartimento della Difesa e le forze di riserva statunitensi, questa cifra in alcuni media tedeschi è stimata in quasi 50.000 persone.

La Germania è, dopo il Giappone, il secondo più grande ospitante di forze americane al di fuori del territorio degli Stati Uniti e si colloca al primo posto in Europa.