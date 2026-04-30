L’America è completamente in un vicolo cieco / Siamo pronti a continuare la guerra

Secondo quanto riportato dal corrispondente di Abna, il generale d’armata Mohsen Rezaei, consulente militare del Comandante Supremo, parlando degli ultimi sviluppi della guerra del Ramadan, ha felicitato per la nascita dell’Imam Reza (pace sia con lui) e ha dichiarato: «31 milioni di persone si sono registrate alla campagna «Sacrificio della vita», di cui circa il 50% ha dichiarato la disponibilità a presentarsi sui fronti militari e di sicurezza. Un’altra parte dei registrati ha espresso la propria disponibilità per aiuti finanziari o cooperazione di intelligence, e devo ringraziare questi cari concittadini per questa dichiarazione di disponibilità.»

Ha aggiunto: «La realtà è che l’America è completamente intrappolata in un vicolo cieco. Da un lato vuole combattere e potrebbe persino entrare in questo teatro d’operazione nelle prossime due o tre giorni, ma i militari americani dicono a Trump che c’è un’alta probabilità che le forze americane vengano catturate, poiché vogliono sbarcare sulle coste meridionali.»

Il generale Rezaei ha sottolineato: «Certo, potrebbero anche operare dall’ovest del paese o bombardare Teheran, e questo è il loro ultimo piano e la loro ultima strategia sul tavolo. Ma i militari hanno detto a Trump che questo non è come l’attacco a Isfahan; sarà una sconfitta disastrosa. Qui le navi da guerra affonderanno e i soldati americani verranno catturati, e sono molto preoccupati.»

L’Iran è pronto a far fronte a qualsiasi tipo di minaccia

Il consulente militare del Comandante Supremo, citando un versetto del Corano, ha dichiarato: «L’esempio dell’America è come la casa di un ragno, fragile. Le navi da guerra americane non possono andare a casa loro, che si trovano negli stessi paesi meridionali del Golfo Persico, e [non glielo permettiamo controllando lo Stretto di Hormuz].»

Gli americani si trovano attualmente in una situazione in cui hanno abbandonato le operazioni militari. I precedenti piani militari di questo paese sono falliti e ora gli ultimi schemi sono in fase di esame. I militari di questo paese dicono che se tali azioni continueranno, ci sarà una sconfitta disastrosa. In questo senso, questa situazione ha creato molte preoccupazioni per le autorità americane e Trump.