Secondo l’agenzia di stampa Abna, il comando della Marina dell’IRGC ha scritto su X: « I passeggeri della flotta della Resistenza verso Gaza e i soldati dello Stretto di Hormuz risveglieranno il mondo davanti al fronte Epstein. »
La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione: Il mondo si risveglierà davanti al fronte Epstein
2 maggio 2026 - 13:27
News ID: 1808801
Source: ABNA24
Il comando della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) ha scritto su X: « I passeggeri della flotta della Resistenza verso Gaza e i soldati dello Stretto di Hormuz risveglieranno il mondo davanti al fronte Epstein. »
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