Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rivista americana "Foreign Policy" in un rapporto intitolato "L'ayatollah dei sofferenti" ha scritto: Per i tradizionalisti sunniti che sono favorevolmente orientati verso l'Iran, il concetto di "resistenza" rimane attraente.

Questo media in lingua inglese ha scritto: Dopo l'uccisione (martirio) dell'ayatollah Ali Khamenei, guida della Repubblica Islamica dell'Iran, manifestanti sciiti a Karachi in Pakistan e a Baghdad in Iraq hanno preso d'assalto le rappresentanze diplomatiche americane e hanno avuto scontri violenti con le forze di sicurezza.

Sebbene queste siano state le reazioni popolari più violente, non sono state le uniche. In tutto il mondo, molte persone si sono anche radunate a sostegno di questo ayatollah. Nelle settimane successive, si sono verificate proteste in luoghi come Kuala Lumpur in Malesia, Giacarta in Indonesia, Nuova Delhi in India, Kashmir sotto controllo indiano e Istanbul in Turchia.

Foreign Policy ha scritto: Il sostegno di Teheran a gruppi sciiti come le Kata'ib Hezbollah in Iraq e Hezbollah in Libano è evidente, ma il governo iraniano ha anche cercato di guadagnarsi il favore del mondo islamico e si è presentato come una forza che da sola contrasta il dominio occidentale. In questo percorso, ha avuto parziale successo e ha ottenuto sostegno oltre i confini settari.

Questo media americano ha scritto: Quando l'Iran si oppone a Israele e agli Stati Uniti, questa immagine viene rafforzata tra i musulmani del mondo che credono che, come comunità globale, siano in grado di difendersi. Questi sostenitori internazionali considerano l'Iran come loro rappresentante, che ha portato avanti una lunga guerra e ora ha vinto costringendo Stati Uniti e Israele a un cessate il fuoco.