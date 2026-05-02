Campo di battaglia e diplomazia sono attivi per rompere il blocco navale

Fadhassein Maleki in un'intervista ha sottolineato la necessità di agire contro il blocco navale americano: L'attacco navale o blocco navale è una tattica. L'obiettivo del nemico è mettere l'Iran in una posizione passiva per imporre le sue richieste al tavolo dei negoziati.

Dopo le sconfitte subite nei combattimenti terrestri, aerei e navali, i nemici intendono compensare i loro fallimenti con questo metodo. Fortunatamente le nostre forze armate sono pienamente consapevoli di questa minaccia e dei modi per eliminarla. Anche la squadra negoziale e le alte cariche seguono la situazione con attenzione.

Dobbiamo stare particolarmente attenti perché la sicurezza e la sorveglianza dello Stretto di Hormuz sono responsabilità della Repubblica Islamica dell'Iran. Paesi come l'Oman hanno un ruolo, ma il controllo finale di quest'area spetta alla Repubblica Islamica.

Anche se questa tattica fallisse, il nemico cercherà altri modi per colpirci. L'Iran è stato vittorioso in guerra e ha anche la meglio nei negoziati.

L'Iran ha vinto in vari campi e il nemico è profondamente umiliato. Quando la squadra negoziale iraniana negoziava a Islamabad, abbiamo mostrato che non accettiamo di negoziare in condizioni sfavorevoli. Al secondo ciclo dei colloqui di Islamabad non abbiamo partecipato – un fatto molto umiliante per l'America.

Le forze navali dell'esercito e dei Pasdaran stanno monitorando e controllando la situazione con divisione del lavoro e coordinamento preciso. Allo stesso tempo, dobbiamo cercare attraverso canali politici e diplomatici di cooperare con alcuni paesi affinché il traffico navale avvenga secondo i desideri dell'Iran.