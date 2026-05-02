Il generale Esadi: Azioni a sorpresa sono state previste per il nemico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale "Mohammad Jafar Esadi" in un'intervista ha analizzato gli sviluppi regionali e la possibilità di tensioni tra Iran e America: Un nuovo conflitto tra Iran e America è probabile, e le prove mostrano che l'America non rispetta alcun patto o accordo. Le azioni e le dichiarazioni dei funzionari americani sono principalmente mediatiche, prima per prevenire il crollo del prezzo del petrolio e secondo per uscire dall'impasse che loro stessi hanno creato.

Il generale Esadi ha detto: La stima dei militari è che l'America, sia che effettui un'operazione contro l'Iran sia che non la effettui, sia caduta in questa trappola e non abbia via d'uscita. Come il nostro Imam martire ha detto che il regime sionista non sarà più come prima del Diluvio di Al-Aqsa, così la situazione dell'America non tornerà all'America di prima dell'attacco all'Iran. Il mondo ha capito la verità sull'America, e per quanto essa mostri malvagità, non è più quell'America di cui molti avevano paura.

Il vice ispettore del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha anche chiarito, riguardo alla risposta delle forze armate a qualsiasi nuovo avventurismo e stupidità degli americani: Disponiamo di piena prontezza per contrastare qualsiasi azione ostile.

Affermando che le nostre forze armate devono il loro successo all'unità e alla presenza epica del amato popolo nelle strade e nelle piazze, ha aggiunto: Grazie a Dio, l'unità su cui insistevano l'Imam Khomeini e il nostro leader martire si è realizzata oggi nonostante tutta la cattiva propaganda dei nemici, e il paese è unito.

Il generale Esadi ha aggiunto: Non solo le forze armate e il popolo, ma anche i gruppi politici che a volte avevano divergenze di opinioni hanno oggi capito che devono preservare l'unità. Questa unità è il nostro asso nella manica, quindi non siamo preoccupati che l'America voglia attaccare di nuovo.

Il vice ispettore del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, affermando che sono state previste azioni a sorpresa per il nemico, ha sottolineato: Come hanno detto i funzionari competenti, sono state previste misure per contrastare un nuovo fomentatore di guerra da parte dei nemici, che vanno oltre la loro immaginazione.