Il generale Esadi: Azioni a sorpresa sono state previste per il nemico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale "Mohammad Jafar Esadi" in un'intervista ha analizzato gli sviluppi regionali e la possibilità di tensioni tra Iran e America: Un nuovo conflitto tra Iran e America è probabile, e le prove mostrano che l'America non rispetta alcun patto o accordo. Le azioni e le dichiarazioni dei funzionari americani sono principalmente mediatiche, prima per prevenire il crollo del prezzo del petrolio e secondo per uscire dall'impasse che loro stessi hanno creato.
Il generale Esadi ha detto: La stima dei militari è che l'America, sia che effettui un'operazione contro l'Iran sia che non la effettui, sia caduta in questa trappola e non abbia via d'uscita. Come il nostro Imam martire ha detto che il regime sionista non sarà più come prima del Diluvio di Al-Aqsa, così la situazione dell'America non tornerà all'America di prima dell'attacco all'Iran. Il mondo ha capito la verità sull'America, e per quanto essa mostri malvagità, non è più quell'America di cui molti avevano paura.
Il vice ispettore del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha anche chiarito, riguardo alla risposta delle forze armate a qualsiasi nuovo avventurismo e stupidità degli americani: Disponiamo di piena prontezza per contrastare qualsiasi azione ostile.
Affermando che le nostre forze armate devono il loro successo all'unità e alla presenza epica del amato popolo nelle strade e nelle piazze, ha aggiunto: Grazie a Dio, l'unità su cui insistevano l'Imam Khomeini e il nostro leader martire si è realizzata oggi nonostante tutta la cattiva propaganda dei nemici, e il paese è unito.
Il generale Esadi ha aggiunto: Non solo le forze armate e il popolo, ma anche i gruppi politici che a volte avevano divergenze di opinioni hanno oggi capito che devono preservare l'unità. Questa unità è il nostro asso nella manica, quindi non siamo preoccupati che l'America voglia attaccare di nuovo.
Il vice ispettore del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, affermando che sono state previste azioni a sorpresa per il nemico, ha sottolineato: Come hanno detto i funzionari competenti, sono state previste misure per contrastare un nuovo fomentatore di guerra da parte dei nemici, che vanno oltre la loro immaginazione.
Il vice ispettore del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha annunciato che sono state previste azioni a sorpresa per contrastare un eventuale fomentatore di guerra da parte dei nemici, dichiarando: Queste azioni andranno oltre la loro immaginazione.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale "Mohammad Jafar Esadi" in un'intervista ha analizzato gli sviluppi regionali e la possibilità di tensioni tra Iran e America: Un nuovo conflitto tra Iran e America è probabile, e le prove mostrano che l'America non rispetta alcun patto o accordo. Le azioni e le dichiarazioni dei funzionari americani sono principalmente mediatiche, prima per prevenire il crollo del prezzo del petrolio e secondo per uscire dall'impasse che loro stessi hanno creato.
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