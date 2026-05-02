37 servizi Amazon negli Emirati interrotti dall'attacco dell'Iran – Il ripristino richiederà mesi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Khaleej Times, Amazon ha annunciato che il ripristino delle operazioni di cloud computing negli Emirati Arabi Uniti, danneggiate durante la guerra americana contro l'Iran, dovrebbe richiedere diversi mesi.

I data center di Amazon nella regione del Golfo Persico sono stati presi di mira da attacchi di droni all'inizio di marzo durante l'attacco degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, il che ha interrotto i servizi cloud e, d'altro canto, ha prolungato il loro ripristino.

Un portavoce di Amazon, rispondendo all'ultimo aggiornamento su un evento correlato, ha dichiarato che l'ultimo aggiornamento è avvenuto il 30 aprile e riguarda problemi operativi precedenti di marzo.

"Amazon Web Services" è il più grande fornitore mondiale di servizi di cloud computing, con clienti a livello globale. I suoi clienti chiave includono aziende come Netflix, BMW e Pfizer, nonché grandi istituzioni finanziarie, gruppi mediatici e organizzazioni del settore pubblico. Questi servizi sono anche il principale fattore di redditività dell'azienda.

Secondo la descrizione della situazione pubblicata sul sito web di "Amazon Web Services", l'istituzione ha raccomandato ai suoi clienti di trasferire tutte le loro risorse accessibili in altre regioni e di ripristinare le risorse inaccessibili da backup remoti il più rapidamente possibile.