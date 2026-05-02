Al Jazeera ha riportato: Il fallimento del blocco navale di Trump in numeri

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, l'analisi delle informazioni pubblicate dai centri di navigazione marittima mostra che dall'inizio dell'attuazione del blocco navale americano contro le navi collegate ai porti iraniani il 13 aprile, 81 navi su un totale di 145 hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante questo blocco. Questo numero rappresenta circa il 56% delle navi dall'entrata in vigore della decisione americana.

L'analisi dei dati della piattaforma Marine Traffic mostra che 53 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz violando la decisione americana. Queste navi provenivano da porti iraniani o vi si dirigevano, oppure battevano bandiera iraniana. Di queste, 11 navi erano sulla lista delle sanzioni americane.

Altre 28 navi che erano sulla lista delle sanzioni e non erano collegate ai porti iraniani hanno attraversato lo stretto. Pertanto, il numero totale di navi che hanno violato il blocco dall'inizio dell'attuazione del blocco americano raggiunge 78 navi.

Queste informazioni mostrano che 11 navi non sono riuscite ad attraversare lo stretto nello stesso periodo. Queste navi erano gestite da società con sede in Cina, India, Pakistan e Turchia. Questa analisi si basa sull'osservazione del movimento confermato delle navi che avevano attivato il loro dispositivo di tracciamento durante il passaggio dello Stretto di Hormuz.