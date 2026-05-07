Messaggio di Araghchi per il martirio del figlio di un membro del Consiglio di Direzione di Hamas

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro paese, ha inviato un messaggio di cordoglio per il martirio di Azzam al-Hiyya.

Nel testo del messaggio si legge:

«Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

Nobile fratello, Dottor Khalil al-Hiyya, membro del Consiglio di Direzione del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese – Hamas

Con grande rammarico e profonda costernazione ho ricevuto la notizia del martirio del signor Azzam al-Hiyya, vostro figlio combattente, a seguito dell'atto terroristico del criminale regime sionista nella striscia di Gaza. Porgo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza per questa perdita.

Il regime sionista, nella sua falsa convinzione, pensa che commettendo questi crimini possa creare una falla nella lotta del grande e resistente popolo palestinese contro l'occupazione. Non si accorge che tali azioni, non solo non indeboliscono la volontà del popolo e dei leader della resistenza, ma rendono ancora più salda la loro determinazione a proseguire la via della resistenza fino al raggiungimento dell'ideale della liberazione della Palestina e della nobile al-Quds.

Invoco da Allah Onnipotente la Sua ampia misericordia e il Suo perdono per questo grande martire e per gli altri vostri figli martiri, e la pazienza e la salute per voi e la vostra rispettabile famiglia.

Seyyed Abbas Araghchi

Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran»