Decadenza dalla cittadinanza per tre deputati del Bahrain per solidarietà con l'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il Consiglio dei Rappresentanti del Bahrain ha votato oggi, giovedì, per l'espulsione di tre deputati per aver espresso dichiarazioni riguardanti il riavvicinamento all'Iran.
Abdunabi Salman, primo vicepresidente del Consiglio, Mamud al-Saleh, presidente del comitato per i servizi, e Mahdi al-Shuwaikh, deputato – questi tre rappresentanti sono stati temporaneamente privati della cittadinanza dopo aver manifestato solidarietà con l'Iran.
I giornali ufficiali del Bahrain affermano che questa decisione è stata presa sulla base dell'articolo 99 della Costituzione e del regolamento interno del Consiglio dei Rappresentanti relativo alle sanzioni derivanti dalla violazione dei doveri di deputato!
Questi tre deputati, in precedenza, durante una seduta del Consiglio del 28 aprile 2026, nell'ambito dell'esame della riforma della legge sul potere giudiziario, avevano criticato le misure adottate contro gli accusati di solidarietà con l'Iran, tra cui la revoca della cittadinanza a numerosi cittadini.
Your Comment