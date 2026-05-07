Khani: Lo Stretto di Hormuz gioca un ruolo determinante per la sicurezza alimentare mondiale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Abdollah Khani, Vicecapo dell'Ufficio Strategico della Presidenza, in occasione di una conferenza specialistica per l'esame di un quadro analitico-strategico nel settore della geoeconomia con focus sul ruolo dello Stretto di Hormuz nei mercati energetici globali e nella catena di approvvigionamento alimentare, tenutasi mercoledì sera (6 maggio 2025) dal titolo "Giocare con il rischio per produrre strumenti di negoziazione e deterrenza", con la partecipazione della Camera di Commercio di Teheran e alla presenza di Verdi Nejad (Segretario Generale della Camera di Commercio di Teheran), Dehghani Firoozabadi (membro del corpo accademico dell'Università Allameh e Segretario del Consiglio Strategico per le Relazioni Estere), rappresentanti dei ministeri della Difesa, degli Esteri, della Jihad agricola e un gruppo di esperti politici, ha dichiarato: "Questo passaggio vitale gioca un ruolo determinante nelle equazioni dell'economia globale, e gli sviluppi correlati possono influenzare direttamente i mercati energetici, i prezzi e persino la sicurezza alimentare a livello internazionale."

Khani ha aggiunto: "L'Iran è il cardine della sicurezza regionale e insiste sul fatto che i paesi della regione debbano garantire la sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz attraverso meccanismi di cooperazione regionale e senza l'intervento di stranieri."

L'analisi degli sviluppi recenti e del loro impatto sui mercati energetici globali e sulla catena di approvvigionamento alimentare è una necessità

Successivamente, Hanane Dorrashti, segretaria di questa conferenza, spiegando lo scopo dell'incontro, ha dichiarato: "L'analisi degli sviluppi recenti nel campo delle interazioni internazionali e del loro impatto sui mercati energetici globali e sulla catena di approvvigionamento alimentare è una delle necessità più importanti delle analisi strategiche nelle condizioni attuali."

Ha aggiunto: "Questa conferenza è stata organizzata con l'obiettivo di analizzare le capacità geoeconomiche del paese e di presentare approcci attivi per affrontare la situazione attuale."