Mahir Hamud: Trump dopo la sconfitta contro l'Iran è caduto in contraddizione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, lo sceicco Mahir Hamud, presidente dell'Unione Mondiale degli Studiosi della Resistenza, ha dichiarato che sostenere la resistenza è un dovere religioso e ha sottolineato che i negoziati diretti con gli occupanti sionisti sono una "grande trappola".

Oggi, nella sua conferenza stampa, sottolineando che la resistenza continua a infliggere pesanti perdite al nemico, ha affermato che sostenere la resistenza è un dovere religioso.

Lo sceicco Hamud ha invitato la umma islamica a sostenere la resistenza e tutti i sacrifici che ha fatto, nonché la chiarezza della sua posizione di fronte al nemico americano-sionista.

Questo eminente religioso ha sottolineato che l'aspetto politico e la visione generale della resistenza non dipendono da alcun pensiero o religione specifica.

Ha continuato affermando che l'Iran non ha alcuna ingerenza nelle decisioni in Libano e che sono gli stessi libanesi a decidere.

I negoziati diretti con i sionisti sono una grande trappola

Lo sceicco Hamud ha condannato i negoziati diretti tra il Libano e gli occupanti sionisti, definendoli una "grande trappola".

Lo sceicco Hamud ha anche criticato la dichiarazione rilasciata il 16 aprile dal governo libanese e ha chiesto: "Come può il governo libanese accettare in questa dichiarazione che non c'è ostilità tra Israele e il Libano, e che l'ostilità esiste solo tra Israele e Hezbollah?"

Ha osservato che le autorità religiose non dovrebbero essere una copertura per crimini e capitolazione di fronte a sionisti e americani.

Lo sceicco Hamud ha sottolineato: "I rifugiati libanesi sono la nostra famiglia, e la loro resilienza fa parte della resistenza."

Sottolineando che alcuni cercano di creare un divario tra la resistenza e la sua base popolare, ha affermato che questo divario non si verificherà mai.

Lo sceicco Hamud, osservando che "l'Iran ha messo in ginocchio l'America nell'ultima guerra", ha sottolineato che Donald Trump, il presidente americano, dopo la sconfitta militare di fronte alla resilienza dell'Iran, è caduto in contraddizione.