Affermazione del CENTCOM: Abbiamo attaccato il sud dell'Iran per autodifesa e per ordine di Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Comando Centrale dell'esercito terrorista statunitense (CENTCOM) ha riportato attacchi nel sud dell'Iran e ha sostenuto di aver condotto questi attacchi per autodifesa e in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano.
Contemporaneamente a questi attacchi, si sono sentite esplosioni anche a Bandar Abbas e Sirik.
Il CENTCOM ha anche sostenuto di aver condotto questi attacchi per ordine diretto di Trump.
Il Comando Centrale dell'esercito terrorista statunitense ha inoltre sostenuto che la missione annunciata è una risposta proporzionata all'aggressione ingiustificata dell'Iran.
Il canale 14 della televisione del regime sionista ha riferito che Trump ha informato Netanyahu dei dettagli del recente attacco americano contro l'Iran.
Your Comment