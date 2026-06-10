Affermazione del CENTCOM: Abbiamo attaccato il sud dell'Iran per autodifesa e per ordine di Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Comando Centrale dell'esercito terrorista statunitense (CENTCOM) ha riportato attacchi nel sud dell'Iran e ha sostenuto di aver condotto questi attacchi per autodifesa e in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano.

Contemporaneamente a questi attacchi, si sono sentite esplosioni anche a Bandar Abbas e Sirik.

Il CENTCOM ha anche sostenuto di aver condotto questi attacchi per ordine diretto di Trump.

Il Comando Centrale dell'esercito terrorista statunitense ha inoltre sostenuto che la missione annunciata è una risposta proporzionata all'aggressione ingiustificata dell'Iran.

Il canale 14 della televisione del regime sionista ha riferito che Trump ha informato Netanyahu dei dettagli del recente attacco americano contro l'Iran.