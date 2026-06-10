Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Vassily Nebenzia, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, ha sottolineato che il Consiglio di Sicurezza dovrebbe concentrarsi sul sostenere una soluzione politica delle questioni relative all'Iran.

Ha ribadito la disponibilità della Russia a partecipare a questo processo.

Nebenzia ha dichiarato che politizzare l'operato del Consiglio di Sicurezza riguardo al programma nucleare iraniano non avrà altro risultato che un'aggravarsi delle tensioni.

Il rappresentante russo, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza contro l'Iran, ha affermato che l'adozione di tali approcci potrebbe impedire di preparare il terreno per la ripresa delle attività dell'AIEA riguardanti l'Iran. Queste attività sono state indebolite dalle azioni degli Stati Uniti e del regime israeliano.

Ha dichiarato che i rapporti dell'AIEA non indicano in alcun modo che la Repubblica Islamica dell'Iran abbia intrapreso azioni riguardanti l'uso militare dell'uranio. Non c'è alcuna ragione per tenere un briefing del comitato 1737 del Consiglio di Sicurezza sulle sanzioni contro l'Iran. Questo organo ha cessato le sue attività nel 2015, e il Consiglio non ha approvato alcuna risoluzione per riprenderne i lavori.

Va notato che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in una riunione illegale e con doppi standard, ha portato avanti la votazione sulla risoluzione 1737 e con 11 voti favorevoli ha approvato l'esame del ripristino delle sanzioni contro l'Iran, suscitando le proteste di Russia e Cina.