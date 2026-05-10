Roma: Non entreremo sicuramente in guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, in un'intervista al quotidiano italiano Corriere della Sera, rispondendo alle dichiarazioni e alle posizioni del presidente americano Donald Trump contro Roma per la mancata partecipazione del paese all'illegale aggressione americano-sionista contro l'Iran, ha dichiarato: La nostra alleanza (con Washington) è solida, e questa alleanza è con l'America, non con Trump, Obama o Biden.

Il Ministro degli Esteri italiano ha detto: Un cessate il fuoco sostenibile e un quadro di accordi internazionali (in Asia occidentale) sono necessari. Anche l'America ha bisogno dell'Europa e dell'Italia. Indebolire un continente come il nostro e un paese come il nostro, che sono strategicamente ed economicamente necessari, incluso per la sicurezza di tutto l'Occidente, non gioverà a nessuno.

Antonio Tajani ha poi aggiunto: Voglio dire molto chiaramente. Non è corretto dire che l'Italia non ha fatto nulla. L'Italia è il paese che contribuisce di più alle operazioni internazionali di mantenimento della pace, sia con l'ONU che con la NATO. Mi riferisco specificamente al Libano, dove non solo partecipiamo alla missione UNIFIL, ma siamo pronti a fare di più.

Ha aggiunto: Le nostre relazioni (con l'America) continuano, e abbiamo bisogno di loro tanto quanto loro hanno bisogno di noi. Non siamo stati coinvolti nella questione iraniana, non siamo stati nemmeno informati. Abbiamo anche un obiettivo comune di calmare la regione; speriamo in un dialogo che porti alla pace. Sicuramente non vogliamo entrare in guerra (con l'Iran); ma faremo tutto il necessario per garantire il rispetto del diritto internazionale del mare.