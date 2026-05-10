L'Iran ha risposto al testo di pace proposto dagli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la risposta della Repubblica Islamica dell'Iran all'ultimo testo proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra è stata trasmessa oggi tramite un mediatore pakistano.

Il portavoce del Ministero degli Esteri aveva già dichiarato più volte che le opinioni e le considerazioni dell'Iran sulle proposte statunitensi sarebbero state inviate dopo il completamento delle valutazioni e del riepilogo finale.

Secondo il piano proposto, in questa fase i negoziati saranno incentrati sulla fine della guerra nella regione.