Qualsiasi accordo possibile deve essere garantito dalle grandi potenze

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Abdolreza Rahmani Fazli ha scritto sulla sua pagina personale in un social network: Qualsiasi accordo possibile deve essere accompagnato dalle garanzie delle grandi potenze e anche presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cina e Russia sono due grandi potenze influenti, e data la posizione che la Cina riveste per l'Iran e gli altri paesi della regione del Golfo Persico, Pechino può fungere da garante per qualsiasi accordo.