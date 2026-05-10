Turki al-Faisal: Se avessimo attaccato l'Iran, le nostre infrastrutture vitali sarebbero state distrutte

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Turki al-Faisal, ex ambasciatore saudita a Washington, in un articolo sul quotidiano Asharq Al-Awsat ha scritto che l'Arabia Saudita ha prevenuto una guerra devastante nella regione.

Ha chiarito che il regno ha compiuto grandi sforzi per prevenire la guerra e ha anche portato avanti intensi tentativi per fermarla, trovare soluzioni diplomatiche e far uscire la regione da questo conflitto.

Ha aggiunto che se il piano del regime israeliano di accendere una guerra tra noi e l'Iran fosse riuscito, la regione sarebbe stata precipitata nella rovina e nella distruzione, migliaia di persone sarebbero morte in una battaglia in cui non avevamo alcun ruolo, e Tel Aviv sarebbe riuscita a imporre la sua volontà sulla regione.

Al-Faisal ha anche scritto in questo articolo che se l'Arabia Saudita avesse risposto agli attacchi iraniani allo stesso modo, il risultato di questa guerra avrebbe potuto portare alla distruzione degli impianti petroliferi e dei dissalatori sauditi lungo le coste del Golfo Persico e persino all'interno del paese.

Ha aggiunto nell'articolo che l'Arabia Saudita, insieme al Pakistan, sta spegnendo il fuoco della guerra e aiutando a prevenire l'escalation delle tensioni.